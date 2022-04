Les visit.brussels Awards récompensent 7 initiatives créatives dont le week-end de Jazz au balcon

Le prix Audacious new project (nouveau projet audacieux) a lui été décerné à l’initiative "Pay What You Can" de l’absl Kaaitheater, où vous décidez combien vous payez pour un billet culturel.

Quant à "J’appelle un étudiant" de l’asbl 1Toit2Ages, le projet sort lauréat de la catégorie Solidarity initiative.

Le projet Hearth Project : Rethinking food for all (repenser l’alimentation pour tous) a pour sa part reçu le prix dans la catégorie Sustainable initiative (initiative durable).

Pour la catégorie Co-création, le prix est revenu à Pali Pali avec "Grand Hospice x Jardin", le bar culturel en plein air.

Le prix Brussels on stage a lui été attribué à "Chose Qui Bouge" de VOLTA.

Enfin, IAH Congress 2021 de MCI Benelux a été choisi comme meilleur congrès/événement B2B.

Depuis 10 ans, les visit.brussels Awards récompensent les initiatives culturelles et touristiques bruxelloises ayant permis à la capitale de rayonner au niveau national et international.