Les virus développés pour les smartphones augmentent, mais il existe des pistes pratiques pour les sécuriser

Le Belge et son smartphone sont devenus inséparables… si bien que les criminels et escrocs y voient désormais une belle opportunité. Le nombre de virus spécialement développés pour les smartphones est d’ailleurs en constante augmentation, comme le soulignent le Centre pour la cybersécurité Belgique et la Cybersecurity Coalition. Le problème, c’est que les utilisateurs ne sont pas toujours conscients des pièges qui leur sont tendus. Alors, comment s’en prémunir ?

Vous vous souvenez du virus FLUBOT ? En 2021, ce virus avait infecté plus de 11.000 smartphones en un temps record. Après le simple téléchargement d’une application, le logiciel malveillant prenait le contrôle total de votre téléphone - qui devenait alors lui-même vecteur de transmission du virus.

Les malwares mobiles sont des logiciels malveillants conçus spécifiquement pour les appareils mobiles dans le but d’accéder à des données privées

Ce type de virus ne surprend plus personne aujourd’hui, tant ils sont devenus courants. Il faut dire que nous nous fions de plus en plus à nos smartphones, et que les cybercriminels y voient l’occasion parfaite pour parvenir à leurs fins. Ils développent par conséquent des virus spécialement conçus pour cibler les GSM : on les appelle des malwares mobiles.

"Les malwares mobiles (ou virus pour appareils mobiles) sont des logiciels malveillants conçus spécifiquement pour les appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, dans le but d’accéder à des données privées", expliquent le Centre pour la cybersécurité Belgique et la Cybersecurity Coalition dans leur campagne intitulée "Ok n’est pas toujours OK !".