Les violons étincelants de Shirly Laub et Sarah Bayens

Après l’écoute d’un enregistrement de Sarah Bayens (le presto de la sonate n°4 en la mineur de Beethoven), la jeune violoniste réagit : elle n’aime pas s’entendre, "C’est confrontant !", confie-t-elle en riant. Mais on apprend beaucoup, aussi. Elle revient sur cet enregistrement prestigieux au studio 4 à Flagey, qui lui offrira l’opportunité d’un CD… mais quand ? Sa professeure Shirly Laub sera là pour la conseiller à choisir le bon moment.

Shirly Laub parle de la personnalité forte de Sarah, qui transparaît dans un jeu intense, intelligent, imaginatif. Shirly Laub a tout de suite eu envie de l’aider à canaliser ce potentiel, cet enthousiasme.

A l’écoute d’un extrait envolé du Nonetto de Nino Rota par l’ensemble Oxalys dont fait partie Shirly Laub depuis toujours, Sarah, qui participe aussi à de beaux projets de musique de chambre, notamment avec son nouveau trio de haut vol Susato Trio, réagit : "C’est tellement de plaisir de découvrir de la musique ensemble". Et pourtant, la musique de chambre ne manque pas de complexité. Shirly Laub nous parle du son du quatuor à cordes, ce son unique si difficile à atteindre. Et pour la professeure, c’est absolument indispensable au jeune musicien, ce désir de jouer ensemble.

Sarah Bayens remporte le concours "Young Belgian Talent" en 2019, et remporte l’Académie d’Orchestre de l’Orchestre National de Belgique et de l’Orchestre de la Monnaie en 2021.

Elle a suivi des master classes de violonistes renommés comme Barnabas Kelemen, Hilary Hahn, Patricia Kopatchinskaja, Lorenzo Gatto, Andreas Janke, Philippe Draganov, Alan Brind, ou encore Benjamin Gilmore.

En ce moment elle forme un trio à clavier Susato Trio avec Mikko Pablo et Markiyan Popil. Ils ont remporté le premier prix au concours Génération Classique’organisé par les Festivals de Wallonie, ce qui v nous permettre de les entendre beaucoup en 2023.

Shirly Laub est régulièrement invitée en tant que Koncertmeister à l’Opéra de Covent Garden, dans les orchestres de la BBC et dans les principaux orchestres symphoniques belges, ainsi qu’en France, Hollande, Espagne et Corée.

En tant premier violon fondateur de l’ensemble Oxalys depuis 1993 et du trio à cordes TrioFenix, elle joue dans des salles prestigieuses du monde entier : le Concertgebouw d’Amsterdam, le Konzerthaus de Berlin, le Wigmore Hall de Londres ou la Library of Congress de Washington. Outre ses engagements, Shirly se consacre à ses élèves violonistes du Conservatoire de Bruxelles.

Avec Shirly Laub et Sarah Bayens, le violon est joyeux, étincelant, et sort de sa tour d’argent : l’instrument diva de l’orchestre est immensément sympathique dans Transmission, et pourtant si virtuose.

Sarah Bayens jouera le 10 février le concerto pour violon de Kurt Weill dans la grande salle du Conservatoire Royal de Bruxelles avec l’orchestre du Conservatoire.