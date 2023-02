Les vins jaunes, vous connaissez ?

Un rendez-vous très attendu dans le Jura depuis 1997, la percée des vins jaunes. Une tradition lançant le démarrage de la commercialisation du nouveau millésime qui a fait vibrer la région tout ce week-end ! Occasion de nous pencher sur ces ovnis de la viniculture. Découverte avec Fabrizio Bucella au micro de Bientôt à table – RTBF. be

Le vin jaune en quelques questions :

Pourquoi percer le vin jaune ? Ce vin magique est mis en tonneau après la vendange. "Pour avoir le qualificatif de jaune, précise l’expert, il doit rester 6 ans et trois mois enfermé dans la barrique avant d’être libéré. Le vin entonné en septembre 2016 atteindra la date fatidique en février 2023." On le met alors en perce officiellement lors de la petite cérémonie de début février, et il est autorisé à la vente.

Où et comment est-il élaboré ? On fabrique ce vin uniquement dans le Jura avec le cépage local Savagnin. "Les appellations principales sont côtes-du-jura, arbois, l’étoile et château-chalon, le fameux château-chalon, un des 5 vins blancs préférés de Curnonsky(ndlr: célèbre gastronome)."

Quand à la technique ? "Nous parlons ici d’élevage sous voile. En vérité, le vin est mis dans des tonneaux usagés, il ne sent pas le bois (neuf). Il se crée un voile levurien dans le tonneau, le vin évolue tout en étant protégé." C’est une des plus anciennes techniques de vinifications.