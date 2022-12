Les vins et spiritueux sans alcool, une spécialité liégeoise ?

Depuis une quinzaine d'années, la société Univers Drink des champagne, gins et vins "désalcoolisés". Elles connaît, depuis son démarrage, une croissance à deux chiffres. C'est désormais un volume de deux millions de bouteilles vendues, pour ses diverses gammes de boissons. Depuis l'apparition des premières bières NA, les choses ont beaucoup évolué. Comme le fondateur et patron de la firme, Arnaud Jacquemin, l'explique dans cet épisode du podcast Liège en Prime, la pandémie a peut-être donné encore un coup d'accélérateur: les gens sont plus attentifs à la santé, non seulement à manger sain, mais également à boire sain. Son entreprise a été en avance sur son temps et, même si elle est confrontée à une forte concurrence internationale, elle peut désormais se passer du soutien du fonds public du fonds de relance Noshaq, jusqu'à récemment actionnaire pour un tiers du capital.

Sa dernière création, un amaretto sans alcool, vient de recevoir une note prestigieuse par un institut international du goût. Une manière de mettre en lumière un savoir-faire: conserver les arômes et évaporer l'alcool, ça demande une maîtrise technologique de l'ébullition sous vide, qu'Univers Drink déploie, depuis son siège liégeois, dans ses trois sites de production, belge, allemand et espagnol.