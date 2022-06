Les Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus d'Olivier Messiaen sous les doigts de Bertrand Chamayou

Bertrand Chamayou a découvert à neuf ans les Vingt Regards sur l’Enfant-Jésus, et raconte que cette rencontre a été un "choc déterminant" pour lui et une "révélation qui a considérablement influencé {s}on développement". Il a fallu au pianiste quadragénaire quelque trente ans pour mûrir le projet, mais signe ici un enregistrement de premier ordre de ce cycle de vingt pièces d’une difficulté redoutable composé par Messiaen en 1944.

Le pianiste français souligne à quel point le compositeur "y embrasse l’incommensurable richesse de son langage musical, avec ses racines sacrées, l’influence du chant grégorien, l’univers sonore de l’orgue et de ses jeux", et son jeu reflète à merveille toute cette diversité. En complément, il ajoute fort à propos, en entrée et en sortie, cinq courts hommages à Messiaen signés Cheung, Takemitsu, Murail, Kurtag et Harvey.

2 CD Erato/Warner Classics