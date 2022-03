Les villes flottantes : la solution à la montée des mers inéluctable ?

Des doutes subsistent cependant sur la viabilité de telles constructions. Pour Ayça Kirimtat, chercheuse à l'université tchèque de Hradec Kralove, qui a longuement étudié les villes flottantes, le frein économique est difficile à surmonter.

"Construire de très grandes structures flottantes au-dessus du niveau de la mer coûte beaucoup plus cher que des immeubles normaux sur la terre", explique-t-elle.

Energie, transports, services, nourriture... La quantité de paramètres à prendre en compte est énorme, souligne-t-elle.

"Je ne crois pas qu'il y ait un problème de technologie", pense de son côté Nicholas Makris, professeur spécialiste des océans au Massachusetts Institute of Technology (MIT). "C'est plutôt l'efficacité économique. Réussir à tout faire d'une façon réalisable et viable économiquement", dit-il. Quelque chose de possible dans un endroit suffisamment protégé des évènements climatiques extrêmes et des conditions hostiles de la haute mer.