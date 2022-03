Les villes, en première ligne face au changement climatique

D'ici 2050, la population urbaine devrait croître de 2,5 milliards de personnes, en particulier dans des zones "particulièrement exposées" au changement climatique, sur les littoraux, en Afrique, en Asie et dans de petites îles. Plus d'un milliard de personnes vivant sur des basses terres à proximité des littoraux pourraient être victimes d'inondations d'ici 205 alors que le changement climatique entraîne hausse du niveau de la mer, pluies plus fréquentes et plus fortes et tempêtes tropicales plus puissantes.

Si la température moyenne mondiale augmente de 2°C, les dégâts causés aux infrastructures pourraient coûter 4.200 milliards de dollars d'ici 2100.

Entre la moitié et les trois quarts de la population mondiale, principalement urbaine, pourrait être exposée à des conditions invivables de chaleur extrême et d'humidité élevée d'ici 2100, selon le niveau du réchauffement climatique. La menace est particulièrement marquée dans les zones tropicales.

Le "stress de chaleur" pourrait réduire les capacités de travail de 20% d'ici 2050 lors des mois les plus chauds. Les aires urbaines exposées aux inondations et aux sécheresses pourraient plus que doubler entre 2000 et 2030. 350 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir du manque d'eau si la température mondiale augmente de 1,5°C et 410,7 millions à 2°C.