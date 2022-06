Les Villersois invités à glaner dans les champs par des alertes SMS

Avec la trentaine d’agriculteurs actifs et les hectares d’exploitations que compte Villers-le-Bouillet, ces quantités de légumes et de fruits sont parfois très importantes. “Aujourd’hui plus que jamais, la lutte contre les pertes alimentaires est cruciale.”, soutient Christine Collignon, Échevine de l’Agriculture. “Le glanage systématisé que nous implantons sur notre commune est basé sur une démarche participative des agriculteurs, partenaires clés de cette initiative. C’est en effet un projet villersois, lancé par les villersois, pour les villersois.”