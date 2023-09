Les villas spadoises, la matérialisation d'un rêve

Eugène Sue écrit ces lignes en 1842. L'industrialisation bat alors son plein et la Belgique n'est pas en reste. La Wallonie et Bruxelles sont en premières lignes, Anderlecht en particulier est un pôle industriel d'importance qui hisse le jeune Royaume parmi les premières puissances industrielles de l'époque, ce qui n'est pas un mince exploit pour un si petit pays ! Mais l'industrie, si elle permet à d'aucuns de faire fortune, comporte aussi un revers à sa médaille... Les industriels sont responsables de la dégradation du tissu urbain. La philosophe Emma Carenini explique que l’urbanisation limite drastiquement l’accès à la lumière, en témoigne la gravure de 1872 de Gustave Doré, "Over London by Rail" où l'on voit une série presque dystopique de maisonnettes et d’appartements enfumés où la lumière ne pénètre plus. L’utopie a disparu avec le soleil... L’âge industriel s’érige contre le jour mais paradoxalement, c’est à ce moment-là qu’on se rend compte de l’importance de la lumière pour la santé…