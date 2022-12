Les « Villas Mosanes », un témoignage du tourisme en bord de Meuse

À Wépion, ces bâtisses ne sont plus qu’une poignée alors qu’elle en comptait une quarantaine à la Belle Epoque. " Il y en a beaucoup qui ont été détruites ou alors énormément transformées ", précise Guy Lacroix. " Mais il nous reste encore quelques beaux exemples comme à l’entrée Wépion où se trouve l’une des plus belles Villas Mosanes avec ses inspirations diverses et sa tour médiévale. C’est vraiment l’un des plus beaux exemples de cette architecture éclectique de ces Villas Mosanes. "

Plusieurs de ces villas sont d’ailleurs devenus des lieux de gîtes pour les touristes. À Profondeville, la Villa Rustica, construite à la fin du 19ème siècle par un commerçant liégeois, Arthur Puel, avant de subir des modifications au début du 20ème, a été repensée par Jean-Jacques et Anne-Françoise pour accueillir 10 à 12 personnes le temps d’un séjour.

Il est d’ailleurs possible d’observer les nombreuses villas que comportent Profondeville grâce à des balades le long de la Meuse. Et pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller un peu, Vincent Bordignon a imaginé la " Meuse Romantique ", une mini-croisière qui permet indirectement d’apercevoir les dernières villas de Wépion. " Sur le Rhin, il y a une partie qui s’appelle le ‘Rhin Romantique’ où l’on découvre de magnifiques châteaux. Et je me suis demandé pourquoi on n’avait pas la ‘Meuse Romantique’ avec toutes les villas et l’architecture qu’on a ", explique cet ancien de l’armée.