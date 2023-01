Les vilains petits ratés : des douceurs liégeoises moins belles, mais au goût identique et plus douces pour le portefeuille

On connaît déjà le label des "Gueules cassées" qui consiste à vendre moins cher des fruits et légumes qui ne sont pas aussi beaux que ce à quoi on s’attendrait dans le commerce. Désormais, il y a une version liégeoise en boulangerie et chocolaterie. "Les Vilains Petits Ratés de chez Blanche" ont ouvert leurs portes il y a quelques semaines à Grâce-Hollogne.

Une boutique pas tout à fait comme les autres. "Nous proposons les invendus du week-end, des pains et des baguettes, des tartes et des gâteaux ou encore des biscuits trop grands pour le sachet, cassés ou tout simplement moins présentables pour les clients”, explique le boulanger chocolatier de "Chez Blanche" Jean Galler, à l’origine du projet, à RTC. Des marchandises produites dans les huit autres boutiques que compte "Chez Blanche" en région liégeoise. Produites et donc quelque peu ratées également. Mais ce n’est pas tout, la nouvelle implantation grâcieuse-hollognoise permet aussi de tester des nouveautés avant d’éventuellement les proposer ailleurs. "On y trouve nos essais, les inspirations de nos artisans boulangers, pâtissiers ou chocolatiers, que nous proposons pour les tester avant de les mettre en boutique, s’ils passent le test", sourit le patron.