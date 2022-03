Les vignes sont-elles en danger avec la chute des températures annoncée ces prochains jours ?

Cela faisait quelques jours que les températures étaient très douces avec jusqu’à 18 degrés à certains endroits. Sauf que le retour du mauvais temps est annoncé avec probablement de la neige ce week-end. Les vignes de la province sont-elles en danger pour autant ? Apparemment non puisque les vignerons que nous avons rencontrés dorment actuellement sur leurs deux oreilles…

Pour l’instant, les bourgeons sont encore protégés par une bourre, une petite protection qu’ils gardent tout l’hiver avant qu’elle ne finisse par tomber. Ce n’est qu’à partir de mi-avril qu’il faudra surveiller le gel puisque le bourgeon sera à nu. Nicolas Ferrara est vigneron au domaine de la Bouhouille, il nous explique : " Pour l’instant, les bourgeons peuvent survivre à des gelées de moins six à moins huit degrés sans problème, car ils sont toujours protégés par leurs bourres. À partir du moment où les bourgeons seront nus, une simple gelée à moins un degré pourra être fatal."

Tailler le plus tard pour retarder l’arrivée des bourgeons

Nicolas Ferrara utilise des techniques naturelles dites passives pour retarder l’arrivée des bourgeons : "On va vraiment tailler le plus tard possible pour que la vigne ait plus difficile de sortir ses bourgeons. On va faire des plaies de tailles qui vont permettre à la sève de sortir et ainsi de diminuer la pression qui faisait sortir les bourgeons", ajoute le vignoble.

Protéger du gel passe par le brassage de l’air

A la coopérative des Vins du Pays de Herve, on est aussi tranquille pour l’instant mais dans quelques semaines, des techniques actives seront utilisées en cas de gel. Michel Schonbroodt est le directeur de la coopérative : "Nous allons mettre des capteurs sur nos différentes parcelles ainsi qu’un système qui peut nous téléphoner en cas de problème. Nous allons utiliser la technique du brassage d’air, donc aller chercher l’air le plus haut possible pour le rabattre sur le sol", explique-t-il.

Nos deux vignerons notent le coût faramineux que représente un vignoble à protéger. A la coopérative des Vins du Pays de Herve, on aimerait ajouter des canons à chaleur aux machines qui brassent l’air, mais les coûts sont trop importants.

Dès mi-avril, les vignerons vivront avec la peur au ventre et ce jusqu’à la fin des Saints de Glace...