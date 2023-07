Les vignerons belges qui s'installent dans le Bordelais contribuent à lui redonner ses lettres de noblesse

Il y a aussi un troupeau de brebis, des oies et des ânes. Mais ici, pourtant, on ne fait pas du bio, mais bien de la culture raisonnée. Et le château est d'ailleurs certifié comme ayant une haute valeur environnementale. Cela donne des vins élégants et de caractère que les critiques jugent très réussis. Le sens de l'innovation, cela semble être le point commun à tous ces viticulteurs belges installés dans le Bordelais.