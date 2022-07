"Les vieux fourneaux": Les retrouvailles de Pierre Richard et Eddy Mitchell

Les trois protagonistes Pierrot, Émile et Antoine sont incarnés respectivement par Pierre Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud, que l’on connaît pour ses rôles dans les années 80 dans Papy fait de la résistance ou encore Trois hommes et un couffin. Les vieux fourneaux marque les retrouvailles entre Pierre Richard et Eddy Mitchell, qui étaient apparus tous les deux dans Promotion canapé en 1990 et dans Clefs de bagnole de Laurent Baffie en 2003. Le réalisateur explique que la transformation physique des trois acteurs ne fut pas si compliquée puisque : "La drôlerie des Fourneaux tient aussi à ce que ce sont des " petits " vieux avec de grandes gueules".