Les Vieux Fourneaux 2, Bons pour l’asile : Les papis font de la résistance

Il y a quatre ans on découvrait au cinéma les tribulations de trois septuagénaires forts en gueule, amis d’enfance, qui se retrouvaient pour une virée vengeresse. Fort du succès de cette adaptation éponyme des Vieux Fourneaux, une bande dessinée de Wilfrid Lupano pour le scénario (également scénariste du film) et de Paul Cauuet pour le dessin, voici Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l’asile où Mimile, l’ex globe-trotteur séducteur, Pierrot l’anarchiste énervé, Antoine le syndicaliste à la retraite ainsi que Sophie, mère célibataire et petite-fille d’Antoine, sont à nouveau réunis.

Cette fois-ci nos trois loustics vont devoir gérer l’arrivée inopinée et la vie de ces six migrants, devenus des clandestins, dans ce village assoupi et vieillissant, où les derniers étrangers que l’on a pu y croiser étaient des occupants allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale !

Si le film met en scène avec une bonne dose d’humour (et juste ce qu’il faut d’émotions) ce choc des cultures entre ces étrangers et ce village de " gaulois " replié sur lui-même, c’est pour s’emparer à sa manière de ces quelques sujets bien actuels et très discutés que sont l’immigration, l’accueil des réfugiés, ou encore l’exode rural.

Au milieu, nos trois lascars, bon pied bon œil (à peu près !) et toujours prêt à en découdre, emmenés par Pierre Richard, Eddy Mitchell et Bernard Lecoq, nous réservent avec leur gouaille habituelle quelques scènes particulièrement cocasses. Du côté des femmes on retrouve avec plaisir Alice Pol et Myriam Boyer, et on salue l’arrivée de la trop rare au cinéma Claire Nadeau, dans le rôle de la pas si folle Fanfan !

Ne vous privez pas de cette comédie sociale revigorante et optimiste !