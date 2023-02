Les Victoires de la musique : une fracture nette entre la variété et le hip-hop et l'électro

Le week-end du 10 au 12 février a été une véritable comédie musicale en trois temps avec successivement, Les Victoires de la musique, les Brit Awards et la mi-temps du Super Bowl. Mais le premier ne reflète plus l'industrie musicale.

Si les Victoires de la musique ont été saluées en Belgique avec les prix remportés par Stromae, Angèle et Pierre de Maere, l'événement ne fait pas l'unanimité. Et pour cause, regrette d'emblée Rudy Léonet, "vous prenez le casting d'Astérix, vous enlevez les costumes de Gaulois et vous avez Bigflo & Oli, -M-, Angèle, OrelSan (NDLR : tous dans le dernier film de Guillaume Canet)", soit tous des artistes médiatisés pour le grand public.

"Le lendemain, le prix d'honneur des Brit Awards était remis à un Français, David Guetta, qui lui était complètement absent des Victoires et le genre de musique qu'il pratique était totalement évacué alors qu'on sait que la musique électronique en France s'exporte formidablement bien" s'étonne-t-il.