Les victimes du 22 mars réclament toujours un fonds d'indemnisation public

"Pour les victimes, c'est essentiel que l'Etat soit en première ligne de l'indemnisation car le terrorisme, c'est une attaque contre l'Etat. Je défends des victimes au quotidien et j'ai face à moi des compagnies d'assurance, des médecins-conseils de compagnie d'assurance dont le seul objectif est de payer le moins possible. Je ne dis pas qu'il faut payer plus pour les victimes d'attentat mais il faut payer de manière juste et humaine".

Quid des victimes non résidentes en Belgique ?

L'association Life4Brussels s'est quant à elle étonnée de la restriction imposée à l'égard des victimes non résidentes en Belgique. "Ce texte est un retour en arrière. Dans de nombreux débats, il a été rappelé que l'on n'écarterait plus de l'aide, de l'indemnisation les victimes étrangères non résidentes", a dit l'avocate Valérie Gérard.

Quelle que soit la formule retenue, la Belgique se doit de mettre en place un régime couvrant les victimes de terrorisme quelles que soient les circonstances. Les assurances ont pu jouer à Zaventem et à Maelbeek grâce à des lois particulières, et pas destinées à un tel événement.