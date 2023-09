Les victimes des violences sexuelles dans l’Eglise entendues rue de la Loi

Toute la Flandre a été secouée par la diffusion par la chaîne publique VRT du documentaire "Godvergeten" qui a livré au cours des dernières semaines les témoignages de nombreuses victimes et de leurs proches. Le reportage a fait grand bruit au nord du pays, au point que le Premier ministre et le ministre ont reçu ce jeudi représentants des victimes et l’évêque d’Anvers, Johan Bonny.

Avant cela, a été reçu le prêtre Rik Devillé (qui témoigne dans la série "Godvergeten") qui dès les années 1990 était venu trouver le primat de Belgique, Godfried Daneels, avec des victimes et de multiples lettres, pour dénoncer les abus.

Visiblement, il s’agit à présent de mettre la pression sur l’Eglise catholique de Belgique pour qu’elle agisse et de faire le bilan des initiatives déjà prises mais visiblement insuffisantes.

Il fallait poser un geste vis-à-vis de l’émoi que ces nouvelles révélations ont suscité en Flandre.

Au Parlement



La traditionnelle séance des questions du jeudi après-midi a débuté en abordant ce délicat dossier. Le Premier ministre et le ministre de la Justice devaient s’expliquer sur ces méfaits commis au sein de l’Eglise catholique belge.

Plusieurs partis ont demandé la mise sur pied rapide d’une commission d’enquête parlementaire.

Le Premier ministre s’est dit ouvert à ce propos. Alexander De Croo souhaite aussi que l’on revoie non seulement le montant des indemnités à verser aux victimes mais il a aussi émis le souhait de voir le financement des cultes sur la table.

De son côté, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne amis en avant trois éléments :

- Les victimes doivent être entendues en toute confiance, par une instance neutre et pas par l’institution incriminée.

- Les cultes sont financés par de l’argent public ; il appartient donc à ces cultes d’exclure définitivement les coupables sous peine de voir leur financement remis en cause.

- Il faut un meilleur suivi thérapeutique des auteurs, afin qu’ils ne récidivent pas.