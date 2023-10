Les vétérinaires dénoncent les contraintes administratives qui pèsent sur leur profession

L’intensité des contraintes administratives est la première cause de mal-être chez les vétérinaires, selon l’Union professionnelle vétérinaire (UPV) qui cite les résultats issus d’une étude réalisée auprès de 550 praticiens belges en 2022. Face à ce constat, le mouvement "No we can’t" a été lancé par plusieurs organisations de vétérinaires, comme un appel à l’aide aux autorités.

"A l’heure où 66% des praticiens n’ont pas confiance dans l’avenir de leur métier, où 40% des jeunes quittent la profession avant trois ans d’exercice, et où notre profession est l’une des plus sujettes au suicide professionnel, nous nous interrogeons sur un monde sans vétérinaires", souligne l’organisation. "En marge des soins aux animaux, nous travaillons pour la santé publique, au travers de la surveillance des épidémies ou de l’usage raisonné des antibiotiques par exemple", note le Dr Léonard Théron, représentant du Comité des praticiens ruraux au sein de l’UPV.

"En dépit des succès que nous avons engrangés à ce niveau, la charge administrative qui pèse sur nos épaules continue d’augmenter, alors que ces avancées mériteraient d’être reconnues et d’être prises en compte dans l’équation budgétaire." En effet, au contraire des médecins généralistes, bénéficiant d’une prise en charge de 32 euros par an et par patient pour leurs tâches administratives, les vétérinaires "doivent en assumer seuls les coûts financiers et humains", selon l’UPV.

Les organisations vétérinaires dénoncent un arrêté royal entré en vigueur le 31 août, ajoutant de nouvelles normes administratives concernant l’encodage des médicaments à celles déjà existantes, "sans concertation préalable avec le secteur", conclut Léonard Théron.