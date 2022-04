Les vétérinaires à l'honneur dans votre Séance VIP avec Clovis Cornillac et Noémie Schmidt

Quand Alexandra, jeune diplômée de l’école vétérinaire promise à un brillant avenir, se voit parachutée au fin fond du Morvan pour remplacer le temps d’un été son vieil oncle malade, coups de sabot, coups de gueule… et coups de cœur sont au programme.

Les Vétos, à voir dans votre Séance VIP lundi 11 avril à 20h25 sur La Une et Auvio, et en replay pendant 30 jours sur Auvio.

L’avenir d’Alexandra semble tout tracé : elle sera chercheuse. Pour l’instant elle prépare précipitamment ses valises : elle vient de recevoir un coup de fil de Michel, son oncle vétérinaire, qui lui demande de venir d’urgence l’aider. Un problème cardiaque l’a mis à l’arrêt et entre la permanence du cabinet et les visites à la ferme, son associé Nico croule sous le travail.

Ce retour à Mehre, petit village de son enfance, au cœur du Morvan ne la réjouit pas plus que ça, elle qui a tout fait pour le rayer de sa mémoire. Mais Michel est sa seule famille, elle se résout donc à passer son été à soigner veaux, vaches, cochons, couvées.

Arrivée à bon port, elle découvre que ce problème cardiaque est en fait le beau gros mensonge que son oncle a trouvé pour faire d’elle sa future remplaçante et partir ainsi plus tranquille à la retraite. Coincée à Mehre, elle n’a d’autres choix que de prêter main-forte à Nico (provisoirement, claironne-t-elle !) qui lui doit jongler entre sa vie de famille et sa profession, aussi passionnante qu’envahissante…