Les vêtements Shein contiendraient "des produits chimiques dangereux", alerte Greenpeace.

C’est un nouveau pavé dans la mare que lance l’organisation non gouvernementale de protection de l’environnement Greenpeace, dans un contexte où la fast fashion ne cesse d’être pointée du doigt pour sa propension à inciter à la surconsommation et à générer des montagnes de déchets. Un nouveau rapport de Greenpeace Allemagne, réalisé sur la base de tests effectués sur une quarantaine d’articles vendus par Shein, dénonce la présence "de produits chimiques dangereux" dans certains des vêtements et accessoires proposés par le géant chinois.

Ce sont exactement 47 produits (vêtements et accessoires pour adultes et enfants) qui ont été achetés sur l’e-shop de l’enseigne dans plusieurs pays, dont l’Allemagne et l’Autriche, ainsi que dans un pop-up store installé à Munich, avant d’être analysés dans un laboratoire indépendant. D’après l’ONG, sept produits (15%) contenaient "des produits chimiques dangereux dépassant les limites fixées par le règlement européen sur les produits chimiques (REACH)". Et pas moins de quinze produits (32%) contenaient "des produits chimiques dangereux en quantités inquiétantes", ajoute Greenpeace Allemagne.