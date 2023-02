Les vêtements intelligents pourraient surveiller votre santé.

Des scientifiques de l'université de Tōhoku (Japon) viennent de mettre au point une fibre capable d'analyser la sueur de celui qui la porte afin de surveiller les signaux physiologiques vitaux liés à son état de santé mentale et physique. Une première si l'on considère que ce type de fibre n'avait jusqu'alors jamais été transformé en tissu portable.

Publiés dans la revue scientifique Analytical and Bioanalytical Chemistry, leurs travaux s'articulent plus précisément autour d'une "fibre microélectronique aux paramètres microscopiques" capable d'analyser "les électrolytes et les métabolites de la sueur". Ces marqueurs permettent de déterminer la présence d'un éventuel problème de santé.

"Pour produire la fibre, le groupe a utilisé le procédé polyvalent d'étirage thermique, qui consiste à appliquer de la chaleur pour extraire une fibre microstructurée de sa préforme macroscopique." "L'équipe a également imprimé deux électrodes de détection du sodium et de l'acide urique sur la surface longitudinale de la fibre", expliquent les chercheurs.