Les vêtements et accessoires SNCB sont déjà en rupture de stock

Ne faisant pas les choses à moitié, l’entreprise a veillé à ce que sa collection soit durable. "Pour ce premier test à petite échelle, nous avons fait le choix de passer par un partenaire basé en Belgique, et nous avons demandé la solution la plus sustainable possible. La majorité des produits sont réalisés en coton biologique, et les sacs banane sont upcyclés : ils sont réalisés avec nos anciens revêtements de sièges de train.", pouvons-nous lire sur Instagram.