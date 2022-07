Les "vestiboutiques", des magasins de seconde main à vocation sociale

Quand on parle de " vestiboutique ", c’est le nom de la Croix-Rouge qui revient. En Wallonie et à Bruxelles, 87 de ces magasins ont ouvert leurs portes sous la bannière de la fondation. Leur but ? Proposer des vêtements de secondes mains à petits prix dont la vente permettra de financer une aide sociale aux plus démunis, notamment au travers des colis alimentaires et des épiceries sociales.

Au départ, ces boutiques étaient exclusivement réservées aux personnes dans le besoin mais elles sont dorénavant ouvertes à tous. Chacun peut venir déposer et acheter. " La vestiboutique fonctionne, essentiellement, grâce à des dons de particuliers qui nous déposent ce dont ils veulent se débarrasser et nous faisons le tri de ce qui est acceptable ou pas ", explique Benoît Brisbois, le président de la maison de la Croix Rouge d’Arlon, à la RTBF. " Le principe est que ce que vous donnez vous devriez encore pouvoir le porter. Donc, pas de boutons manquants, pas de vêtements déchirés, déformés et encore moins des vêtements sales. "