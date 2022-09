Les Verts Potagers : la future résidence services de Bastogne comptera 24 appartements

Dès le 1er novembre, la nouvelle résidence services "Les Verts Potagers" ouvrira ses portes à Bastogne, à l’entrée de Luzery, non loin de l'hôpital. Les travaux sont en cours de finition.

"Remédier à la solitude des personnes âgées"

D’ici un peu plus d’un mois, les personnes de 60 ans et plus pourront donc bénéficier d’une nouvelle résidence services à Bastogne. Celle-ci comprend 24 appartements spacieux et modernes, et ne veut en rien ressembler à une maison de repos. Ce projet, il est mené par Jean-Marc Genin et ses neveux. "C’est un projet familial, explique le futur directeur. Nous voulions mettre sur pied quelque chose qui est différent de ce qui est actuellement proposé sur la commune de Bastogne. Nous voulions également faire quelque chose pour remédier à la solitude et l’insécurité que connaissent les personnes âgées. Nous avons donc réalisé un projet immobilier alternatif." La résidence services est réservée aux personnes encore autonomes puisqu’elle ne sera pas médicalisée.

Un restaurant et un parc aménagé

Pour le bien-être des résidents, les promoteurs du projet ont pensé à tout. Pour commencer, un restaurant sera ouvert aux personnes extérieures, afin d’amener de la vie au sein de la résidence services. Ensuite, un parc sera aménagé. "Nous avons une empreinte verte, reprend Jean-Marc Genin. Il y aura des potagers partagés et/ou privés, un parcours de promenade accessible aux PMR, et les animaux de compagnie seront acceptés avec un parc qui leur sera dédié." Enfin, un concierge sera présent sur site 24h/24 afin de répondre aux besoins des résidents mais aussi pour réaliser l’entretien du parc et du bâtiment.

Actuellement, huit appartements sont déjà réservés. Des portes ouvertes se tiendront les 1er et 2 octobre.