Les Vêpres Siciliennes, de l’Histoire sanglante de Palerme à l’opéra de Verdi

A l’époque, la Sicile est gouvernée par un français, Charles d’Anjou, frère du Roi de France, Comte de Provence. Charles d’Anjou est loin, très loin de vouloir se cantonner aux champs de lavandes bercés par le chant des cigales que lui offre son paysage provençal : avec la bénédiction du pape, Charles d’Anjou a conquis le royaume de Sicile, qu’il va gouverner d’une main de fer et qu’il va écraser littéralement d’impôts, sous prétexte de financer ses conquêtes plus à l’Est.

Les Siciliens ne sont pas contents – et on les comprend - mais ils n’ont que très peu de marge de manœuvre : les occupants français ont une fâcheuse tendance à rabaisser les habitants locaux et, détail qui a son importance, seuls les soldats français ont le droit de porter des armes. Du coup, les Siciliens s’adonnent à leurs deux sports nationaux : le premier, c’est la religion, l’île est très catholique et très pratiquante, et la célébration du culte, c’est sacré ! Et le deuxième sport national, c’est la Vendetta.

Ainsi, lorsqu’un lundi de Pâques, une procession de fidèles est disloquée et chacun de ses membres fouillés par les Français, on frise déjà l’incident diplomatique. On raconte qu’un soldat aurait fouillé de manière un peu trop approfondie le corsage d’une jeune fille et que c’est cette atteinte à l’honneur qui aurait mis le feu aux poudres et aurait été la goutte de lave qui a fait déborder l’Etna. Il est 18 heures, les Vêpres sonnent mais c’est aussi et surtout le Glas qui commence à sonner, en regard du véritable massacre qui va s’ensuivre.