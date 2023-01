Les vents violents de la tempête Gérard perturbent le quart nord-ouest de la France

Des rafales de vent à plus de 100 km/h en Bretagne et des arbres qui tombent : la dépression hivernale Gérard frappait lundi un grand quart nord-ouest de la France, où 14 départements sont en alerte et plusieurs subissent des coupures d’électricité et des perturbations sur le réseau ferroviaire.

Quelque 75.000 clients étaient privés d’électricité lundi matin, dans l’Ouest et dans le Centre, notamment en Normandie, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, selon le gestionnaire du réseau Enedis.

De son côté, la SNCF a fait état de difficultés de circulation à cause d’arbres tombés sur les voies, notamment dans les Pays de la Loire, en Île-de-France et en Normandie, où certains trains "ne sont pas partis ce (lundi) matin" le temps de vérifier l’état des voies, a dit un porte-parole à l’AFP.

La dépression nommée Gérard, est une "tempête hivernale classique pour la saison, mais nécessitant un suivi particulier", note Météo-France, et est prévue "en perte d’intensité" dans l’après-midi de lundi. La dépression doit circuler "jusqu’en début d’après-midi de la Normandie vers le sud de l’Ile-de-France et le nord du Centre-Val-de-Loire puis l’extrême ouest des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche Comté", précise le service public de prévisions.

La vigilance orange aux vents forts a été levée lundi matin dans neuf départements de l’Ouest.

Sur le littoral, quelque 158 km/h de vent ont été relevés à la pointe du Raz dans le Finistère, un record pour cette station, ainsi que 148 km/h sur l’île de Groix (Morbihan), 145 km/h à Barneville (Manche), 135 km/h à Ouessant (Finistère), 125 km/h à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 122 km/h à La Hague (Manche), a indiqué Météo-France dans ses bulletins lundi matin.