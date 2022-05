Les ventes de voitures électriques explosent, les matières premières inquiètent

Les constructeurs, de leur côté, ont multiplié par cinq le nombre de véhicules disponibles entre 2015 et 2021 : environ 450 modèles électriques sont désormais à la vente.

Des tensions sur les matières premières risquent cependant de freiner cet essor. "Les pouvoirs publics, les industriels et les investisseurs doivent rester vigilants et créatifs pour éviter les problèmes d'approvisionnement en minéraux essentiels", a souligné dans un communiqué le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol.

Ces minéraux sont extraits principalement dans des pays comme l'Australie, le Chili ou la République démocratique du Congo. Mais la Chine produit trois quarts des batteries à lithium-ion, la technologie dominante, et contrôle plus de la moitié des capacités de transformation et de raffinage du lithium, du cobalt et du graphite.

Les besoins en lithium sont notamment critiques, selon l'AIE: ils devraient être multipliés par six d'ici 2030, à 500 kilotonnes, nécessitant l'ouverture de 50 nouvelles mines.