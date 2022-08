Les ventes de voitures devraient continuer à croître jusqu'en 2036

Les ventes de voitures devraient continuer à augmenter dans le monde jusqu'en 2036, avec un parc d'1,5 milliard de véhicules particuliers roulant sur la Terre en 2039, selon un rapport publié mardi par Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Paralysées depuis deux ans, par le Covid puis par une pénurie de pièces électroniques, les ventes de voitures privées thermiques et électriques devraient se reprendre et continuer à croître au niveau mondial jusqu'en 2036, au-dessus de 100 millions de véhicules par an, selon le scénario de BNEF.

Ce serait la fin d'un siècle de croissance presque continue des voitures depuis leur invention, selon ce scénario appelé "peak car" (le "pic automobile" qui suivra le "pic pétrolier").