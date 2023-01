Les ventes de voiture d’occasion au plus bas depuis 25 ans

Le marché des véhicules d’occasion a perdu près de 10% en un an, ressort-il de chiffres de la fédération de mobilité Traxio. Le nombre de ventes atteint un niveau qui n’avait plus été observé depuis 25 ans. Au total, 642.669 immatriculations ont été réalisées en occasion, 9,4% ou 66.936 unités de moins que l’année précédente. En seconde main, les marques les plus vendues ont été essentiellement allemandes, Volkswagen devançant BMW, Opel, Mercedes et Peugeot.

Taxio avance divers facteurs pour expliquer ce recul important : le manque de confiance des consommateurs dû à la hausse du coût de la vie, mais aussi la crise énergétique, ou encore la guerre en Ukraine.

Les chiffres de ventes des nouvelles voitures ont également reculé sur base annuelle, mais dans une moindre mesure, selon les données fournies mardi par la Febiac. La baisse était de 4,4% en 2022 par rapport à 2021. Le marché du neuf aurait en outre repris des couleurs déjà en fin d’année puisque les cinq derniers mois ont été positifs.