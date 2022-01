Les ventes de vinyles ont explosé en 2021

Pour la première fois en 30 ans, la vente des vinyles a dépassé celle des CDs aux USA.

Selon des données de MRC et du Billboard, 38,3% des albums vendus dans le pays en 2021 l’étaient dans ce format vinyle, ce qui représente plus de 50% du total des ventes physiques (41,72 millions de vinyles sur un total de 82,79 millions de supports physiques divers).

C’est donc une augmentation de 51,4% pour les ventes de vinyles en un an. En 2020, 27,55 millions de vinyles avaient trouvé acquéreur.

Parmi les ventes les plus conséquentes : le nouvel album d’Adele (318,000 exemplaires), suivi de Taylor Swift et Olivia Rodrigo. Abba a aussi réussi son retour dans les classements de ventes avec l’album Voyage, tout comme Sam Fender avec Seventeen Going Under.