Les ventes de PC chutent fortement : -20% par rapport à l’an dernier

La forte inflation et la crise énergétique qui frappent le portefeuille des ménages contribuent aussi à expliquer le recul des achats en informatique. Avant de dépenser plusieurs centaines d’euros pour un PC flambant neuf, on y réfléchit à deux fois. On "tire" autant que possible sur le matériel existant. Réparer, "upgrader" sont aussi des options. "Sur les machines qui ont 4-5 ans, on peut généralement régler facilement des soucis de lenteur en remplaçant un disque par un disque électronique ou en ajoutant un peu de mémoire vive. Cela permet de redonner une seconde jeunesse à la machine pour quelques années", explique Enzo Scarpa, revendeur informatique chez TDH Computer.

On remarque aussi que pour un usage plutôt grand public ou familial, les clients se contentent de smartphones ou de tablettes qui sont de plus en plus puissants.