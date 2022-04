Le streaming donne de la voix

Depuis quelques années, le streaming est le principal moteur des ventes de musique en Belgique. Les plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, etc., représentent 75% des ventes en 2021 selon les chiffres de l’association belge de la musique enregistrée (BRMA). Avec un chiffre d’affaires de 68,27 millions d’euros, le streaming a donc augmenté de 17% par rapport à l’année précédente. De nombreux facteurs contribuent à la croissance du streaming. Le large choix d’artistes, de chansons et de playlists, la facilité d’utilisation, l’accessibilité et les différents services payants de streaming musical.

Patrick Guns, président de BRMA, nous souligne les raisons de cette envolée numérique : " De plus en plus d’amateurs de musiques et de fans trouvent le chemin vers leurs artistes préférés et l’immense offre musicale, car l’industrie de la musique a réussi, il y a plusieurs années, à rassembler toute son offre musicale dans un seul service de streaming. Une grande partie de cette croissance est également due aux amateurs de musiques belges, qui s’orientent de plus en plus facilement vers des services de streaming ". Après une année 2020 marquée par le covid, les artistes ont également poussé les chiffres à la hausse avec leurs nouvelles chansons. Notons que Adele est l’artiste qui a vendu le plus de disques en 2021 dans le monde. La chanteuse est suivie par la jeune Olivia Rodrigo, Justin Bieber et Ed Sheeran.