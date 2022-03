Les ventes de casques de réalité virtuelle multipliées par deux en 2021.

Le marché mondial des casques de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) a progressé de 92,1% en un an, atteignant désormais 11,2 millions d'exemplaires vendus. Près de la moitié de ces ventes se sont déroulées lors du dernier trimestre de l'année.

Selon IDC, le Meta Quest 2 a été, de loin, le produit le plus populaire avec une part de marché de 78%.

Suivent le DPVR et la gamme de casques Pico de ByteDance (TikTok), qui sont particulièrement prisés sur le marché asiatique. Le succès du Meta (ex-Oculus) Quest 2 tient avant tout dans son prix relativement bas (à partir de 349 euros) et son positionnement tourné aussi bien vers le grand public que vers les entreprises. A ce jour, Meta n'a d'ailleurs pas de concurrent sérieux à grande échelle. Reste que Sony et Apple pourraient à l'avenir représenter des alternatives très crédibles.

Dans tous les cas, les feu sont résolument au vert pour les années à venir avec des prévisions de croissance à deux chiffres chaque année jusqu'en 2026, où les ventes globales devraient dépasser les 50 millions d'unités par an. De l'engouement (ou non) pour le metaverse dépendra en grande partie le futur de ce secteur.