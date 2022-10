Les ventes d'oeufs en augmentation : "C'est un produit anti-crise"

En moyenne, le Belge consomme 183 œufs par an. Mais cette année, il se pourrait bien que ce chiffre évolue. Plus le pouvoir d'achat diminue, plus les œufs de poule semblent avoir la cote. Selon Gondola, magazine spécialisé dans la grande distribution, les ventes d'œufs ont augmenté de plus de 60%.

Une tendance confirmée par Colruyt ou encore par Carrefour. "Ce sont surtout les œufs d'entrée de gamme qui ont la cote" détaille Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour. "Par contre, les ventes d'œufs premium sont en légère baisse". Au détour d'un rayon, une cliente confirme : "J'ai quatre enfants, et c'est vrai que j'achète plus d'œufs. Cela remplace la viande".

"C'est un produit très prisé quand le budget des ménages se réduit"

En ces temps difficiles pour les ménages, les œufs apparaissent comme le produit anti-crise par excellence. Une bonne dose de protéines à prix abordable. "Ce type de produits est très prisé quand le budget des ménages se réduit" explique Catherine Colot, spécialiste de l'aviculture et chargée de mission au Collège des producteurs wallons. "C'est un produit qui reste peu cher par rapport à la viande".

Néanmoins, comme bon nombre d'aliments, le prix des œufs a augmenté de manière significative ces derniers mois. Selon Gondola, l'augmentation de prix est estimée entre 20 et 30%. Une hausse liée à l'inflation dans les coûts de production : céréales pour nourrir les poules, énergie, transport ou encore emballages.