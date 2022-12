Les ventes d’iPhone 14 Plus inquiètent Apple

L’iPhone 14 Plus ne se vend pas comme Apple l’avait prévu. Ce qui pourrait avoir un impact sur la gamme iPhone 15 prévue pour septembre 2023.

Selon yeux1122, qui a déjà partagé des rumeurs vérifiées par le passé, la firme de Cupertino envisage de mieux différencier les iPhone d’entrée de gamme des modèles Pro. Cela signifie que les futurs iPhone 15 et iPhone 15 Plus pourraient être vendus moins cher, afin d’agrandir l’écart avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Actuellement, il y a peu de différence de prix entre l’iPhone 14 (1019 euros), l’iPhone 14 Plus (1169 euros), l’iPhone 14 Pro (1329 euros) et l’iPhone 14 Pro Max (1479 euros). Les modèles “d’entrée de gamme” pourraient ainsi disposer de moins de fonctionnalités, ce qui permettra à Apple de passer sous la barre symbolique de 1000 euros.