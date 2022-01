Les ventes d'immeubles via Biddit toujours plus nombreuses, selon Fednot

Depuis 2018, les acquéreurs potentiels peuvent enchérir sur des biens en toute discrétion via Biddit, sans dévoiler leur identité aux tiers et sans devoir se déplacer en salle de ventes. Les enchères, toujours contraignantes, peuvent être réalisées manuellement ou automatiquement jusqu'à un montant maximum prédéfini.

L'un des avantages présentés par la plateforme et appréciés des acheteurs potentiels: ils peuvent facilement faire une offre quel que soit l'endroit où ils se trouvent. De plus, un achat via Biddit est rapide et permet aux acquéreurs de prendre possession de leur bien dans les six semaines suivant la cession.

Biddit est également bénéfique pour les vendeurs, qui peuvent discuter au préalable des conditions et du prix minimum avec le notaire, ce qui assure un prix conforme au marché, souligne Fednot.