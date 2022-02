Les vendeurs sont-ils capables de vendre des portables sans risque ?

Dans les magasins, Luana annonce qu’elle souhaite acheter un nouveau smartphone de marque chinoise, mais qu’elle se méfie de la fiabilité quant à la protection de ses données.

Elle se déplace chez VandenBorre, Média Markt et enfin un grand supermarché, Carrefour. Pas d’inquiétudes des vendeurs des grosses enseignes et des supermarchés. Chez les vendeurs spécialisés en téléphonie – Orange, Base, Proximus et chez Voo - non plus.

La conclusion de sa vérification, c’est que Samsung semble être le premier choix des vendeurs. A part pour Huawei, il n’y a pas d’avis tranché contre les smartphones chinois. Chez Huawei, les réserves ne concernent pas le traitement des données personnelles. Mais bien le fait qu’ils n’utilisent plus Android. Comme ils utilisent un logiciel propre chinois, vous ne pouvez plus télécharger toutes les applis que vous voulez sur votre GSM.