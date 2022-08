Les vendanges très précoces cette année : la faute au réchauffement climatique

C’est à partir de ce mardi 23 aout que les neuvièmes vendanges de Vin de Liège débuteront. Ces vendanges très précoces s’annoncent exceptionnelles avec un rendement jamais atteint grâce à l'été très chaud que nous avons connu. Au total, quelques 150.000 bouteilles sortiront. Un chiffre qui donne le sourire, comparé aux 50.000 bouteilles de l’année passée.

Sur le terrain, les équipes s'activent. "Là, on est en train de préparer l'intendance puisque c'est aussi très important, dans une journée de vendanges où on accueille 40 vendangeurs, d'avoir toute l'infrastructure - café, soupe, tout ça - pour que les vendangeurs puissent tenir le coup toute la journée" nous explique Alec BOL, administrateur délégué de la coopérative. "On a un hectare à récolter aujourd'hui d'un cépage qui s'appelle le Solaris, qui est très précoce, et on compte récolter environ 4 000 litres de jus."

Et il n'y a pas qu'à Liège que les vendanges sont fort précoces. "On a récolté plus tôt partout", confirme Fabrizio Bucella, Professeur à l'Université libre de Bruxelles (ULB), Directeur à Inter Wine & Dine (IWD) et auteur du livre Les tribulations œnologiques du Professeur Bucella (Flammarion). "Les vendanges ont démarré en France et en Italie. C'est assez exceptionnel et marquant qu'on les démarre si tôt en Belgique, d'ailleurs."

C'est le taux de sucre présent dans les raisins qui détermine la date des vendanges. "Vous savez que le sucre va se transformer en alcool. Quand le raisin est à maturité, on sait qu'il doit donner environ 12, 13, 14% d'alcool dans le vin. On va donc suivre cette évolution de prise de charge en sucre du raisin. Ici, on est sur un Solaris qui est déjà bien mûr puisqu'il est vers les 13 degrés d'alcool potentiel. Ça veut dire qu'on ne peut pas attendre vu la quantité de sucre."