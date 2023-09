Les vendanges ont démarré en région liégeoise

Ce matin, ce sont les coopérateurs de Vin de Liège qui sont au travail. Pour certains d'entre eux, c'est une première expérience. C'est le cas de Karine. "Moi je travaille dans un bureau en lien avec les laboratoires, donc sortir, être au grand air, et pouvoir donner un peu de son temps pour quelque chose qui est une belle valeur liégeoise, oui, je suis très heureuse d'être là" confie-t-elle.

La récolte est abondante. Le cépage Solaris convient parfaitement au sol liégeois. "D'une part, il est très résistant aux maladies, et il mûrit très très bien sous nos latitudes" explique Alec Bol, administrateur-délégué de la coopérative Vin de Liège. "Et donc chaque année, même les plus fraiches, on a des raisins qui sont totalement mûrs."

Une mise en bouteille prévue au printemps

Les vendangeurs sont tous bénévoles et très impliqués dans leur tâche matinale. Les raisins récoltés prennent ensuite la direction du chai sous le regard attentif de Romain Bevillard, œnologue. "Maintenant, on va mettre le raisin en macération une nuit. Demain, on pressera les raisins, et au printemps, on pourra le mettre en bouteille" précise-t-il.

La coopérative Vin de Liège est très enthousiaste par rapport à cette récolte.

La production annuelle est de 150.000 bouteilles.

