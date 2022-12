Les véhicules mythiques de James Bond sont exposés à Bruxelles

Autos, motos, avions et autres bateaux de l’agent secret 007 sont exposés en ce moment à Brussels Expo. Une collection qui provient tout droit des tournages des vingt-cinq films de James Bond. L’événement "Bond in Motion" expose une cinquantaine de véhicules originaux dont la pièce maitresse est probablement la fameuse Aston Martin DB5, totalement griffée et criblée de balles. Mais il faut nuancer ce que l'on voit : "Pour le tournage de "No time to die", dix Aston Martin DB5 ont été nécessaires ", explique Chris Corbould, le superviseur des effets spéciaux.