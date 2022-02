Les véhicules électriques, futur cauchemar pour les pompiers ?

Une alarme incendie s'est déclenchée vendredi dans un restaurant bruxellois, le long de l'avenue Ravenstein. Après recherches, les secours ont trouvé une voiture électrique en feu au niveau - 3 d'un parking.

Pour venir à bout de l'incendie et endiguer la combustion des batteries, la carcasse du véhicule a dû être immergée totalement dans un container rempli d'eau. Une intervention compliquée, dénoncent certains, et qui fait craindre, avec l'arrivée attendue d'un parc automobile renouvelé plus "vert", pour la sécurité dans les parkings souterrains mais aussi pour les hommes du feu.

Qu'en est-il réellement ? Les voitures électriques posent-elles vraiment plus de problèmes aux pompiers ? Eléments de réponse dans notre reportage ci-dessous.