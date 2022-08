Les véhicules devront payer 23 dollars pour circuler dans New York.

A New York, l’annonce fait suite à la publication d’un rapport de la Federal Highway Administration (FHWA) sur l’évaluation environnementale. "La tarification de la congestion est bonne pour l'environnement, bonne pour les transports publics et bonne pour New York et la région”, a déclaré Janno Lieber, président directeur général de la Metropolitan Transportation Authority (MTA). En effet, cela améliorerait la qualité de l’air et augmenterait l’usage des transports en commun de 1 à 2%, selon le rapport.

La mesure a été approuvée par la municipalité new-yorkaise en 2019 et l’administration du président Joe Biden a relancé le projet en octobre 2021. L’entrée en vigueur de la tarification de congestion n’est pas encore précisée mais devrait être à l’essai à la fin de l’année 2022. Les autorités restent à l’écoute des commentaires du public jusqu’au 9 septembre. New York devrait rejoindre Londres, Milan ou encore Stockholm.