Les vegans vont (enfin) pouvoir manger des biscuits Dandoy !

La Maison Dandoy, biscuiterie belge par excellence qui nous régale de spéculoos et autres biscuits au beurre depuis 1829 entame une approche vegan.

Le Dandoy Lab, la " cellule développement " de la marque, a voulu faire évoluer la gamme vers le 100% végétal. Résultat : deux nouveaux biscuits vegan !

Malgré son savoir-faire ancestral et ses traditions biscuitières centenaires, la Maison Dandoy estime qu’il est important et indispensable de repenser les traditions pour s’adapter à de nouvelles habitudes de consommation. Le régime vegan fait de plus en plus d’adeptes, que ce soit pour la santé ou soutenu par une conviction écologie.

Chaque année, le Dandoy Lab se concentre sur un thème :

2020 contre le sucre avec deux biscuits à l’indice glycémique réduit

2021 sans gluten avec trois recettes de biscuits sans gluten

2022 sera vegan avec deux nouveaux biscuits 100% végétal

Pour la biscuiterie installée historiquement rue au Beurre, l’enlever de ces recettes n’était pas la chose la plus évidente. Après des mois de recherches et d’expérimentations, notamment pour trouver des substituts d’origine végétale aux ingrédients de base comme les œufs et le beurre, Dandoy dévoile deux biscuits, un vanille-noisette et un chocolat-pécan, complètement vegan.