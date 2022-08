Les vagues de chaleur touchent la santé mentale… et augmentent le taux de suicides

Cette conséquence néfaste concerne donc bien plus de monde que les personnes directement touchées. Plus qu’un enjeu écologique et sanitaire, c’est un enjeu sociétal.

Avec un coût lié aux hospitalisations, et puis un coût pour la société en général, pour le bien-être.

Alors comment réagir ? Vraisemblablement adapter les bâtiments, isoler, limiter l’impact de la chaleur…

Mais pour faire ça, pour avoir accès à la fraîcheur, il faut (souvent) des moyens. Et donc, la société doit aussi se poser la question des inégalités en termes de santé mentale que les vagues de chaleur qui sont appelées à se répéter risque de creuser… entre les plus riches et les plus pauvres. Et aussi entre pays riches et pays pauvres puisque les pays tropicaux seront plus soumis aux pics de chaleur.

Ces inégalités, elles existent déjà. Moins on a de revenus, plus on est exposé à des troubles de la santé mentale. Les vagues de chaleur pourraient venir accroître ce phénomène.