Les vacanciers se sont bousculés sur la Côte belge au mois de juillet

Sur l'ensemble du mois, le taux d'occupation moyen des hôtels est de 75 à 80 %, avec des pointes jusqu'à 95 % et plus les jours de grande chaleur. La même satisfaction est visible dans les secteurs des maisons de vacances et des campings.

Le pic de réservation pour les séjours a été atteint lors du week-end prolongé de la Fête nationale, avec entre 240.000 et 275.000 nuitées quotidiennes. L'autre grand gagnant est le week-end du 16 et 17 juillet avec plus de 255.000 nuitées le samedi, soit autant de touristes de séjour qu'aux moments exceptionnels de l'été 2021.