Les vacances sur l’eau ou en motor-home ont toujours la cote malgré le prix des carburants

A quelques mètres de l’aire des motor-homes, un couple de Hollandais accoste le long de la Sambre. Eelco et sa femme Marga ne sont pas prêts à renoncer non plus à leur bateau de plaisance malgré une facture de carburant qui grimpe. " Je consomme environ sept litres à l’heure", explique Eelco. "Sur toute la saison, je consomme environ 2000 litres. C’est vrai que ça me coûte beaucoup plus cher de naviguer que l’année dernière mais j’ai de la chance parce que je peux me le permettre. Je paye et puis j’arrête d’y penser, c’est mieux ! "

A bord de leur bateau le " Fiddlers Green ", le coupe originaire d’Amsterdam compte cette année naviguer jusqu'à Gand puis Anvers avant d’entreprendre de longer les côtes anglaises.