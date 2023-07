Les vacances sont-elles, étymologiquement, synonymes de bonheur ?

Inspiré pour cette chronique par le philosophe Laurent Bibard pour qui "Le vrai bonheur est un changement positif", Matthieu Peltier répond positivement à la question de départ, en établissant un lien direct entre les vacances et le bonheur : "Les vacances nous permettent, grâce à la rupture avec le quotidien, de tenter de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes, en alternance avec des moments où l’on jouit de ce que l’on a" explique le philosophe qui conclut : "Il s’agit d’offrir à notre esprit un moment de décalage, attentif à soi et à notre environnement".