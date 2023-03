Les vacances "francophones" de printemps font les affaires des agences de voyages et des voyageurs

Une aubaine cette nouvelle période de vacances francophone !

La période du 29 avril au 14 mai est intéressante pour les offres, plus proches de l’été, donc plus riches.

Pour les agences de voyages comme pour les vacanciers. Dans les agences, ça s’active pas mal.

"La période du 29 avril au 14 mai est intéressante d’abord pour les offres, plus proches de l’été, donc plus riches " nous apprend Christophe Depreter, secrétaire général de l’Union Professionnelle des Agences de Voyages, l’UPAV.

L’offre est donc beaucoup plus large, avec plus d’attractions et de possibilités.

Il explique les raisons: "Beaucoup plus d’hôtels ouvrent leur saison en mai, ce qui n’est pas forcément vrai en avril. L’offre est donc beaucoup plus large, avec plus d’attractions et de possibilités".

La nouvelle période est également intéressante côté prix. Cette fois c’est l’effet de la demande qui joue. Comme les Belges francophones seront pratiquement les seuls européens en vacances en mai, les bonnes affaires sont nombreuses.